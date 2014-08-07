Суд обязал комитет по транспорту установить светофор в Петроградском районе

Петербургский суд удовлетворил иск прокурора к комитету по транспорту. Прокурор потребовал установить на пересечении улицы Льва Толстого – улица Большая Монетная – улица Котовского светофор и пешеходный переход. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Такое решение было принято после проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, которую прокуратура Петроградского района провела совместно с сотрудниками ГИБДД. Отныне комитет по транспорту обязан включить участок в адресную программу "Расходы на создание и модернизацию светофорных объектов и иных технических средств организации дорожного движения на 2020-2022 годы".
Ранее мы писали, что троллейбусы получили приоритет на Суворовском проспекте.
Фото: Piter.TV
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