Суд обязал комитет по транспорту установить светофор в Петроградском районе

Речь идет об участке на пересечении улицы Льва Толстого – улица Большая Монетная – улица Котовского.

Петербургский суд удовлетворил иск прокурора к комитету по транспорту. Прокурор потребовал установить на пересечении улицы Льва Толстого – улица Большая Монетная – улица Котовского светофор и пешеходный переход. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Такое решение было принято после проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, которую прокуратура Петроградского района провела совместно с сотрудниками ГИБДД. Отныне комитет по транспорту обязан включить участок в адресную программу "Расходы на создание и модернизацию светофорных объектов и иных технических средств организации дорожного движения на 2020-2022 годы".

Ранее мы писали, что троллейбусы получили приоритет на Суворовском проспекте.

Фото: Piter.TV