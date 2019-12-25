В Петербурге по иску прокурора 6-летнего ребенка-инвалида обеспечат лечебным питанием

Требования надзорного ведомства удовлетворены судом в полном объеме.

Прокуратура Московского района Петербурга провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении прав её 6-летнего сына на льготное лечебное питание.

Установлено, что мальчик имеет диагноз "эозинофильный эзофагит" и нуждается в специальном лечебном питании. Несмотря на наличие рецептов на получение специальной питательной смеси и закрепленную законом обязанность органов региональной власти предоставлять её на бесплатной основе, требуемое лекарственное питание выдано не было.

Прокуратура Московского района потребовала обязать региональный комитет здравоохранения обеспечить ребенка-инвалида лечебным питанием. Требования надзорного ведомства удовлетворены судом в полном объеме.

Также прокуратура следит за устранением нарушений в пансионате на Суворовском проспекте.

Фото: unsplash (носит иллюстративный характер)