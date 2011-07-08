По факту взрыва в жилом доме в Саратове завели дело

СК и Прокуратура занимаются изучением обстоятельств трагедии.

Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ), возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Саратове. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета по ленинскому району города. Ранее стало известно о том, что в результате трагедии жертвами стали как минимум три человека. На данный момент уточняются данные о количестве пострадавших. Прокуратура Саратовской области также проводит проверку после хлопка бытового газа в жилом многоквартирном доме в Саратове.

По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко прокуратура Ленинского района Саратова организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме. сообщение прокуратуры

ГУ МЧС эвакуируют жильцов дома в Саратове из-за угрозы дальнейшего обрушения.

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