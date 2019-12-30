По Петербургу ездит двойник "Петровича"

Мошенник не признает вины и готов защищать свое имя.

Некий 39-летний Даник Вазовски (ранее Даниил Тимофеев) создал фирму с известным брендом, пообщался с 47news и рассказал им, что на самом деле не мошенник.

Харизматичный Даник Вазовски всегда дорого одет, поэтому дилеры в дорогих автосалонах, увидев документы на ООО "Строительный торговый дом "Петрович", сразу дают в рассрочку товар категории "люкс". Мужчина просто коллекционирует дорогие машины. По мнению Вазовски - он никакой не мошенник, ведь не представлялся чужим именем и украденные ИНН также не предоставлял. "Петровичей" в городе много, потому что фамилия известная и распространенная.

"Люди принимают желаемое за действительное. В глазах людей читалось "сейчас нам дадут деньги". Людей губит жадность, глупость и лень. Потом они начинают кричать, что все вокруг мошенники", — считает Вазовски.

Сам Даниил Тимофеев за 16 лет был 7 раз осужден: за мошенничество, кражу и даже развратные действия в отношении малолетнего.

Сменив имя, Даник Вазовски как будто начал новую жизнь. Он зарегистрировал свою фирму в апреле 2019 года и прописал в уставном капитале сказочную для стартапа сумму - 85 миллионов 700 тысяч рублей. У настоящего "Петровича", например, чуть больше двух миллионов. Также стоит отметить, что фирма Вазовски уже получила несколько исков и должна в общей сумме больше 15 миллионов рублей - "Юлмарту" и автосалону "Асикава". Однако уголовных дел не возбуждалось.

Замдиректора настоящего "Петровича" Виталий Фещенко был в курсе появления двойника, компания разослала предупредительные письма своим контрагентам.

"Мне за свое прошлое не стыдно, я хотя бы могу мужиком себя назвать, а не мужчиной, который писает стоя, мужиком, который может за свои поступки отвечать. Мне один говорил: "Ты полгорода обманул". Я ему: "Давай посчитаем: полгорода - это сколько народа?", - подытожил Вазовски.

Ранее мы сообщали, что злоумышленники обманули пенсионера и украли у него деньги.

Фото: "Вконтакте" / "СТД "Петрович" ".