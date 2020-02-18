Новосмоленскую набережную затопило. Теперь там плавают уточки

Во вторник, 18 февраля, стало известно, что в Петербурге из-за обильных дождей подтопило Новосмоленскую набережную. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.
Участок затопило из-за сильных осадков
"Андрюха у нас флад возможно криминал",
— шутит пользователь.
На кадрах видно, что теперь по залитой водой набережной прогуливаются утка и селезень.
Напомним, что в Петербурге рано утром дамба была открыта для прохода судов. Об этом сообщила Дирекция комплекса защитных сооружений. Пиковые значения вода достигла в 03:00.
Ранее мы мы сообщали о том, что петербургский "мини-ураган" сносит кровлю крыш.
Фото и видео:@lust_modified/Twitter
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