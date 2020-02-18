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Новосмоленскую набережную затопило. Теперь там плавают уточки

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В Петербурге 18 февраля объявили желтый уровень погодной опасности.

Во вторник, 18 февраля, стало известно, что в Петербурге из-за обильных дождей подтопило Новосмоленскую набережную. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Участок затопило из-за сильных осадков

"Андрюха у нас флад возможно криминал",

— шутит пользователь.

На кадрах видно, что теперь по залитой водой набережной прогуливаются утка и селезень.

Напомним, что в Петербурге рано утром дамба была открыта для прохода судов. Об этом сообщила Дирекция комплекса защитных сооружений. Пиковые значения вода достигла в 03:00.

Ранее мы мы сообщали о том, что петербургский "мини-ураган" сносит кровлю крыш.

Фото и видео:@lust_modified/Twitter

 

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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