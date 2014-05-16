По 55 адресам Петербурга установлены искусственные неровности

Работы были проведены в целях повышения безопасности.

В пятницу, 20 августа, в комитете по транспорту предоставили Piter.tv список из 55 адресов Петербурга, где были установлены искусственные неровности на пешеходных переходах и вблизи детско-юношеских образовательных учреждений.

Искусственные неровности устанавливают там, где нужно снизить скорость потока транспорта. Перечень адресов составлялся в том числе на на основании статистических данных Управления ГИБДД о наиболее аварийных участках улично-дорожный сети, обращений граждан, государственных учреждений и органов исполнительной власти гороа.

По статистике, там, где появляются такие искусственные неровности, отмечают снижение числа ДТП.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга пешеход попал под колеса байкера.

Фото: Piter.tv, пресс-служба комитета по транспорту