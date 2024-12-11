Площадь пожара на северо-западе Москвы выросла до двух тысяч "квадратов"

Пожар ликвидируют более 130 сотрудников экстренных служб города.

Тушинская межрайонная прокуратура контролирует процесс установления обстоятельств пожара, возникшего в северо-западной части российской столице. Согласно предварительной информации, по улице Сходненский тупик воспламенилось двухэтажное административное здание. Экстренные службы занимаются ликвидацией последствий возгорания. К работе привлечено свыше 130 человек личного состава и 40 единиц специальной техники. Известно, что на пострадавшей территории произошло частичное обрушение конструкций крыши. Пламя распространилось на площадь до двух тысяч квадратных метров. Из помещения спасено 60 человек. До момента прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома были эвакуированы 300 человек.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту пожара, на контроле в прокуратуре. пресс-служба прокуратура по Москве

В трех районах Петербурга горели две легковушки и грузовик.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы