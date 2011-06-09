Площадь Академика Глухих появится в посёлке Металлострой

Объект находится на перекрёстке Центральной, Пионерской улиц и улицы Максима Горького.

По решению Топономической комиссии, безымянная площадь в посёлке Металлострой Колпинского района обретёт название в честь академика Василия Глухих. Соответствующее постановление подписано губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Объект находится на перекрёстке Центральной, Пионерской улиц и улицы Максима Горького. Одновременно с присвоением названия будут изменены адреса Дома культуры им. В.В. Маяковского на Центральной улице и земельного участка, на котором он находится. Напомним, что Василий Глухих являлся академиком Российской Академии наук: он внёс огромный вклад в развитие современной физики как науки. Учёному присвоены ордена "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени. Глухих несколько лет подряд возглавлял НИИЭФА им. Д.В. Ефремова в промышленной зоне Металлострой, и сам проживал в Колпинском районе.

Ранее мы сообщили о том, что безымянные объекты Петербурга получили названия.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)