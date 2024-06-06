Житель Плесецкой улицы распространял марихуану

Подозреваемый ранее уже был судим.

Житель Северной столицы задержан по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейскими после поступления оперативной информации 1 апреля был задержан ранее судимый 27-летний житель дома 16 по улице Плесецкая. В его квартире был проведён обыск. Найдены коробка с марихуаной массой 212,85 грамма, три стеклянные банки с тем же содержимым. Всё отправлено на исследование экспертам.

Мужчина распространял наркотики контактным способом. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Также в Колпино полиция ликвидировала очередную нарколабораторию. Незаконное производство размещалось в квартире дома 18 на бульваре Трудящихся. Как установили оперативники, 31-летний хозяин квартиры запустил производство синтетического наркотика в октябре 2024 года. Для продажи запрещенных веществ житель Колпино привлек двух земляков, 40 и 48 лет, которые занимались организацией "закладок" с товаром.

Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти