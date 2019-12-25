В Петербурге судят племянника поэта Владимира Британишского за призывы к терроризму

В Петербурге началось рассмотрение уголовного дела Евгения Британишского-младшего, племянника ленинградского поэта Владимира Британишского. Мужчину обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Первое заседание по существу прошло 28 октября в 1-м Западном окружном военном суде.
Как сообщает 47news со ссылкой на судебную картотеку, материалы дела поступили в суд 12 октября. В тот же день их передали судье. Также 12 октября рассматривался вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения, однако сведения о принятом решении в открытой карточке отсутствуют.
Какие именно высказывания или действия стали основанием для уголовного преследования, пока не сообщается. Известно, что страница Британишского-младшего во "ВКонтакте" практически не обновлялась с 2014 года.
Евгений Британишский — племянник Владимира Британишского, представителя ленинградской поэзии периода оттепели. Поэт также занимался переводами произведений американских и польских авторов.
Ранее мы рассказывали о том, что жителя Ленобласти подозревают в публичном оправдании терроризма. Дело находится на контроле руководства следственного управления.
Фото: Piter.TV
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