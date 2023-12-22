Племянник ударил дядю в грудь ножом в квартире на Опочинина

Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 11 января, в экстренные службы поступило сообщение от 36-летней женщины о ножевом ранении в квартире по улице Опочинина. Об этом стало известно Piter.TV.

В тот же день по указанному адресу был задержан 27-летний мужчина, который, примерно в 11:10, находясь по месту жительства в результате внезапно возникшей ссоры нанёс один удар ножом в область груди своему 37-летнему дяде, который с колото-резанным ранением груди, проникающим в плевральную полость, переломом второго ребра слева, в тяжёлом состоянии госпитализирован в Мариинскую больницу.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Ранее мы сообщили о том, что на Шлиссельбургском проспекте хозяин квартиры ударил по голове собутыльника кухонным топором.

Фото: Piter.TV