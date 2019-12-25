Плавучий дом "Гэтсби" сел на мель у яхтенного моста

В среду, 11 сентября, у яхтенного моста в Петербурге мел на мель плавучий дом "Гэтсби". По факту происшествия стартовала проверка Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Предварительно сообщается, что судно не смогло продолжит путь в связи с неисправностью двигателя и штормовой погоды. На борту находились судоводитель и моторист, никто из них не пострадал. Также не зафиксировано разлива нефтепродуктов.
Представители транспортной прокуратуры проверит все обстоятельства, а затем даст оценку действиям ответственных должностных лиц. В случае оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее мы сообщили о том, что в Сестрорецке ликвидировали свалку на участке площадью 2 га.
Фото: Санкт-Петербургская транспортная прокуратура
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