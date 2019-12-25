Железнодорожной платформе "Можайская" вернули историческое название

Теперь остановочный пункт называется "Дудергоф".

Платформа "Можайская" Октябрьской железной дороги, расположенная в Красносельском районе Петербурга, вернулась к своему историческому названию. Об этом рассказали в пресс-службе ОЖД.

Теперь остановочный пункт будет называться "Дудергоф", под таким названием станция была известна с момента открытия в 1879 году по 1950 год. Отмечается, что новое старое название платформы уже внесено в системы продажи билетов, все билетные автоматы и мобильные приложения. Пассажиров просят учитывать обновление и быть внимательными при покупке билетов и в поездках.

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Фото: Википедия