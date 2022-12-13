Петербург стал четёртым город РФ по платёжной дисциплине

Средняя задолженность на численность экономически активного населения города равна 498 тыс. рублей.

Северная столица заняла четвёртую строчку в списке регионов страны по платёжной дисциплине. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный РИА Новости.

За 2022 год доля просроченной задолженности горожан перед банками не менялась: по состоянию на 1 марта она оценивалась в 2,61%. Средняя задолженность на численность экономически активного населения в Петербурге при этом равна 498 тыс. рублей, что на 8,1% больше, чем год назад. Москва заняла в

Москва засняла 12 место в списке, Ленинградская область стала 27-ой. Всего показатели платёжной дисциплины упал в 79 регионах. Меньше всего просрочивают кредиты заёмщики из Севастополя (1,97%), Ненецкого (2,31%) и Ямало-Ненецкого (2,40%) автономных округов. Чаще всего задолженности наблюдаются в Чечне (6,53%), Карачаево-Черкесии (6,87%), Северной Осетии (7,84%) и Ингушетии (10,16%).

Ранее мы сообщили о том, что около 72% петербуржцев намерены сменить место работы в 2023 году.

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