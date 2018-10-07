Планерную улицу залило кипятком

Происшествие случилось рядом с домом № 19 на Планерной улице, где проводилась плановая очистка теплосети.

Горячая вода разлилась по Богатырскому проспекту во время работ по промывке теплосетей, о чем уведомила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Происшествие случилось рядом с домом № 19 на Планерной улице, где проводилась плановая очистка теплосети. Специалисты оперативно локализовали утечку горячей воды, предотвратив возможные риски для населения.

Важно отметить, что такие мероприятия не оказывают влияния на отопление или подачу горячей воды в близлежащих зданиях. Они проводятся в рамках строительства новой тепломагистрали на улицах Оптиков и Планерной до Богатырского проспекта.