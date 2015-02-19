Суд Петербурга не разрешил заводчице содержать собачий питомник в квартире

Также с женщины взыскали примерно 70 тыс. рублей судебных издержек.

Кировский районный суд Северной столицы оказал петербурженке, проживающей в доме по улице Лени Голикова, в праве на содержание в квартире более двух домашних животных. Женщина устроила в квартире собачий питомник, что привело к конфликтам с соседями. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов города.

В суд обратилась одна из соседок заводчицы, которая пояснила, что питомник в квартире создан в 2016 году. Там на постоянной основе проживают от восьми и более взрослых собак, а также их щенки. Жителям соседних квартир мешает постоянный лай четвероногих. Кроме того, в квартиру постоянно привозят корм для собак, в том числе, мясо и кости. Всё это хранится на балконе по соседству с подстилками для животных. Из-за ужасного запаха соседи не могут открыть окна в жару.

В итоге заводчицу обязали содержать в квартире не более двух животных и взыскали примерно 70 тыс. рублей судебных издержек.

Ранее мы сообщили о том, что суд дал петербуржцу 2 года строгого режима за напуганную женщину.

Фото: Pxhere