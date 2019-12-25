  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пиотровский рассказал, как изменился турпоток за последние три года
Сегодня, 15:45
168
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Пиотровский рассказал, как изменился турпоток за последние три года

0 0

На 30 процентов чаще туристы стали покупать билеты в музеи, театры и на выставки.

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский рассказал, что турпоток в Петербург с 2019 года увеличился на 77 процентов. Об этом сообщили в tg-канале правительства города.  

По прогнозам Смольного, количество туристов в этом году превысит восемь миллионов человек. 

Заметно увеличился поток семейного туризма, на который приходится больше половины внутреннего потока.

Правительство Петербурга

На 30 процентов чаще туристы стали покупать билеты в музеи, театры и на выставки. На 26% увеличились траты в кафе и ресторанах, написал Пиотровский. Также выросли траты на одного гостя: теперь поездка обходится в 44 000 рублей, а в прошлом году было 32 тыс.

Ранее на Piter.tv: на Обводном канале петербуржцы пытаются попасть в Книгу рекордов России, делая огромную шаверму.

Фото: pixabay.com

Теги: отдых в петербурге, пиотровский, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии