Пиотровский рассказал, как изменился турпоток за последние три года

На 30 процентов чаще туристы стали покупать билеты в музеи, театры и на выставки.

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский рассказал, что турпоток в Петербург с 2019 года увеличился на 77 процентов. Об этом сообщили в tg-канале правительства города.

По прогнозам Смольного, количество туристов в этом году превысит восемь миллионов человек.

Заметно увеличился поток семейного туризма, на который приходится больше половины внутреннего потока. Правительство Петербурга

На 30 процентов чаще туристы стали покупать билеты в музеи, театры и на выставки. На 26% увеличились траты в кафе и ресторанах, написал Пиотровский. Также выросли траты на одного гостя: теперь поездка обходится в 44 000 рублей, а в прошлом году было 32 тыс.

Ранее на Piter.tv: на Обводном канале петербуржцы пытаются попасть в Книгу рекордов России, делая огромную шаверму.

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