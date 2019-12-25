Уровень инфицирования пока только набирает обороты, отметил эксперт.

Стало известно, какое развитие может получить пандемия коронавируса в Петербурге. Об этом подробнее рассказал 30 октября проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого (СПбПУ) Алексей Боровков. Выступление эксперта состоялось на научной конференции BiotechClub, организованной компанией BIOCAD.

Алексей Боровков считает, что пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге может настать в новогодние праздники, а сейчас уровень инфицирования пока только набирает обороты. Спикер отметил, что на борьбе с пандемией может позитивно сказаться опыт поддержки экономики и граждан, полученный весной 2020 года, в "первую волну".

На конференции также предположили, что не следует надеяться на полное открытие границ между странами в ближайшее время – международное авиасообщение может восстановиться только к 2021 году.

Ранее мы рассказывали о том, как редких собак научили распознавать коронавирусных больных. Служебные собаки будут выявлять пациентов по запаху.

Фото: Piter.tv