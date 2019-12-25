Пик похолодания в Петербурге пройден 21 декабря

Дальше температура будет постепенно повышаться.

Во вторник, 21 декабря, минимальная температура воздуха в Петербурге опустилась до -16,1 градусов, а в Ленобласти – ниже -30 градусов. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, пик холодной волны в городе был достигнут. Дальше температура воздуха будет постепенно повышаться.

Днем на погоду продолжит оказывать влияние северо-западная периферия ушедшего циклонического вихря. Облаков в небе будет довольно много, местами пройдет небольшой снег.

Столбики термометров в Петербурге покажут -10…-12 градусов, в Ленобласти -9…-14. Такие значения на 10-11 градусов ниже положенных по климату. Ветер подует с северо-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Ранее мы писали, что в небе над Петербургом вновь заметили световые столбы.

Фото: pexels.com