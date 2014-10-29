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Вчера, 23:38
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Певица МакSим рассказала о своем полуденном выстреле из пушки Петропавловской крепости

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Накануне артистка выступила в Петербурге впервые за долгое время.

Певица МакSим рассказала о своем полуденном выстреле из пушки Петропавловской крепости. Видеозапись происходившего в День защитника Отечества она выложила в своем инстаграм-аккаунте.

Накануне певица посетила Северную столицу для того, чтобы выступить перед публикой в рамках концерта "Герои нашего времени" в БКЗ "Октябрьский".

Российская певица впервые рассказала об уходе со сцены и о том, как переносила последствия аварии, в которую попала в 2019 году. Артистка побывала на передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Видео: Instagram / @maksimartist
 

Теги: певица максим, пушечный выстрел с нарышкина бастиона петропавловской крепости
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Культура, Музыка,

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