Накануне артистка выступила в Петербурге впервые за долгое время.

Певица МакSим рассказала о своем полуденном выстреле из пушки Петропавловской крепости. Видеозапись происходившего в День защитника Отечества она выложила в своем инстаграм-аккаунте.

Накануне певица посетила Северную столицу для того, чтобы выступить перед публикой в рамках концерта "Герои нашего времени" в БКЗ "Октябрьский".

Российская певица впервые рассказала об уходе со сцены и о том, как переносила последствия аварии, в которую попала в 2019 году. Артистка побывала на передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Видео: Instagram / @maksimartist

