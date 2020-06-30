Певица Линда представила новый клип под названием "Ты нравишься мне"

Режиссером видео выступил Александр Костыгин.

Во вторник, 30 июня, стало известно, что в сети появился новый клип Линды. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале певицы.

Композиция называется "Ты нравишься мне". В клипе певица и молодой человек танцуют и плавают под водой. Фанатам Линды новая песня очень нравилась.

Линда - это кайф не только для ушей, но и для глаз. То, что она делает - прекрасно! Каждая песня - шедевр. Каждое видео - история. Каждый альбом - то, что не словом передать, ни пером описать. Песня супер видеоряд - супер. пишут пользователи

Ролик посмотрело почти 29 тысяч пользователей.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер драмы "Уважение" о джазовой певице Арете Франклин.

Видео:Линда/YouTube