Артист ответил на вопрос из школьной программы про присоединение Крыма.

Исполнитель хита "Холодная луна", российский певец Шура заявил о том, что он "за Путина". Соответствующее высказывание артист сделал в эфире YouTube-канала Super в авторском шоу журналистки Алены Жигаловой. Гость проекта высказал свое отношение к российскому президенту. В рамках интеллектуальной игры ведущая попросила гостя ответить на вопрос о том, в каком году Крым впервые присоединился к России. В качестве вариантов ответов было предложено три "факта". Речь шла о 2014 годе, 1945 году и Иосифе Сталине или о 1783 году и императрице Екатерине II.

Я за Путина. Даже если он был кем-то там присоединен в те годы, меня больше радует Путин. Шура, певец

Певец Шура признался, что переспал бы с 72-летней Надеждой Бабкиной.

Фото и видео: YouTube / Super