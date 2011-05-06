Петровский док в Кронштадте приспособят под экскурсионную зону

Речь идет о гидротехническом сооружении в форме креста, которое является продолжением канала имени Петра Великого.

Исторический док для ремонта кораблей в Кронштадте будет переоборудован для проведения экскурсий. Об этом свидетельствует проект, опубликованный на сайте КГИОП, как сообщает "Деловой Петербург".

Речь идет о гидротехническом сооружении в форме креста, которое является продолжением канала имени Петра Великого. В его состав входят Петровский док, отходящие от него прямо и в стороны "доки в крест-канале", а также разворотный бассейн между доками.

Общая площадь участка проектирования составляет приблизительно 5,7 гектара, что составляет около 2% от площади исторического центра Кронштадта. С 2016 года эта территория находится в бессрочном пользовании СПбГБУ "Музей истории Кронштадта", который ранее принадлежал военным. Площадь непосредственно благоустройства составит около 1,1 гектара и будет располагаться с западной и северной сторон от Петровского дока. Будет проведена очистка территории от мусора, удаление излишней растительности и ремонт асфальтобетонного покрытия. Существующий контрольно-пропускной пункт будет адаптирован под кассы и магазин сувениров. Также будут установлены ограждения, выставочные стенды, смотровые площадки, скамейки, урны и мобильный санузел на две кабинки.

Вход будет организован со стороны Макаровской улицы через существующие ворота. Одновременно на объекте смогут находиться не более двух групп посетителей до 20 человек каждая. Свободный доступ (без экскурсии) будет запрещен.

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Фото: Wikipedia (Blindpew100)