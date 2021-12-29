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В Петербурге оштрафовали таможенника за разглашение секретной информации
Сегодня, 7:32
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге оштрафовали таможенника за разглашение секретной информации

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Мужчинами делился данными за вознаграждение. 

Петроградский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о разглашении таможенной тайны. На секретной информации решил подзаработать инспектор Выборгской таможни. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Установлено, что мужчина трижды получал деньги за данные о декларировании перемещаемых через границу России товаров. В общей сложности ему передали 370 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что бывшие петербургские полицейские заплатят штраф за взятку в 7 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: разглашение тайны, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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