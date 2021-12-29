В Петербурге оштрафовали таможенника за разглашение секретной информации

Петроградский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о разглашении таможенной тайны. На секретной информации решил подзаработать инспектор Выборгской таможни. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Установлено, что мужчина трижды получал деньги за данные о декларировании перемещаемых через границу России товаров. В общей сложности ему передали 370 тысяч рублей.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что бывшие петербургские полицейские заплатят штраф за взятку в 7 тысяч рублей.
Фото: Piter.TV
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