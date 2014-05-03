Петербуржцам рассказали, когда нужно менять "летнюю" резину на "зимнюю"

Последняя редакция российских ПДД от 1 сентября 2023 года гласит, что при наступлении зимы автомобилисты обязаны "переобуть" автос приходом зимы.

Последняя редакция российских ПДД от 1 сентября 2023 года гласит, что при наступлении зимы автомобилисты обязаны поменять шины с "летних" на "зимние". Однако в Северной столице уже выпал первый снег, а некоторые водители продолжают попадать в аварию из-за скольжения несменённых колёс. О том, почему так происходит, рассказало издание Spb.aif.ru.

Журналисты напомнили, что в законодательстве прописаны конкретные сроки замены шин: с 1 декабря по февраль включительно необходимо переодеть авто в с шипованную резину на всех осях, а с 1 июня и по август использование таких шин наоборот запрещено. В случае нарушителя водиелю грозит штраф в размере 500 рублей. Оплатить нужно будет столько раз, сколько сотрудники ГИБДД выявят нарушение. Поправки относятся к легковушкам вместимостью не более восьми мест, и грузовикам массой до 3,5 т.

Таким образом, закона, который бы обязал петербургских водителей "переобуться" в конце октября, не существует. Дорожная ситуация в данный момент времени зависит от сознательности автовладельцев.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге вырастут цены на техосмотр.

Фото: Pxhereсударственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный