Петербурженку обвинили в краже 10 автомобилей

Женщина частично возместила потерпевшим ущерб от кражи.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в 10 преступлениях. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, женщина помогала членам организованной преступной группы красть автомобили. Обвиняемая занималась перегоном машин с места совершения преступления в арендованные гаражные боксы.

Помимо угонщицы в составе банды было еще 8 человек и организатор, который пообещал каждому из злоумышленников доход от продажи автомобильных частей и деталей украденных авто. Всего с апреля по июнь 2017 преступники украли 10 машин. Сумму ущерба составила около 3 млн рублей .

Следствие заключило с женщиной досудебное соглашение о сотрудничестве, она добровольно частично возместила ущерб потерпевшим. Уголовное дело по статье "Кража, совершаемая в крупном размере, организованной группой" направили в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что девушку зажало в машине в ДТП на съезде с Рощинского шоссе.

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