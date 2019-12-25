Петербурженка в пьяной ссоре до смерти заколотила мать-пенсионерку молотком

Рецидивистку задержали.

Вечером в пятницу, 4 декабря, в полицию обратилась неработающая 49-летняя петербурженка. Как стало известно Piter.TV, женщина заявила о найденном в квартире на проспекте Кузнецова трупе ее матери в крови.

Прибывшая на место полиция выяснила, что 69-летнюю пенсионерку убила сама дочь: днем раньше женщины поссорились и пьяная петербурженка схватилась за молоток. В голову пенсионерки пришлось несколько ударов, которые тут же привели к смерти. Дочь погибшей задержали на месте, ранее женщина оказалась условно судима также за убийство, кражу и грабеж.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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