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Петербурженка в пьяной ссоре до смерти заколотила мать-пенсионерку молотком
Сегодня, 9:07
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Петербурженка в пьяной ссоре до смерти заколотила мать-пенсионерку молотком

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Рецидивистку задержали.

Вечером в пятницу, 4 декабря, в полицию обратилась неработающая 49-летняя петербурженка. Как стало известно Piter.TV, женщина заявила о найденном в квартире на проспекте Кузнецова трупе ее матери в крови.

Прибывшая на место полиция выяснила, что 69-летнюю пенсионерку убила сама дочь: днем раньше женщины поссорились и пьяная петербурженка схватилась за молоток. В голову пенсионерки пришлось несколько ударов, которые тут же привели к смерти. Дочь погибшей задержали на месте, ранее женщина оказалась условно судима также за убийство, кражу и грабеж.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что три человека угорели насмерть в Пушкине.

Фото: pixabay

Теги: пенсионерка, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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