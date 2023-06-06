Петербурженка в 12-й раз стала мамой

В семье Фёдоровых есть дети от 1 года до 19 лет.

Жительница Санкт-Петербурга Александра Фёдорова стала мамой в 12-й раз. Об этом сообщила пресс-служба Роддома № 10.

Мальчик Олег весом 4710 грамм и ростом 58 см появился на свет спустя 10 минут после поступления матери в роддом. Это уже шестые роды Александры в этом медицинском учреждении. Она признается, что чувствует себя там как дома, ведь ей уже знакомы сотрудники и условия.

В семье Фёдоровых есть дети от 1 года до 19 лет. Старшие сыновья учатся в вузах и колледже, младшие дети – школьники и дошкольники. Женщина работала до 2016 года, теперь занимается воспитанием детей и мечтает стать акушеркой. Семья планирует переехать из пятикомнатной квартиры в Красносельском районе Петербурга в частный дом.