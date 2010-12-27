Петербурженка пожаловалась Агапитовой на арт-объект в музее

Жительница Северной столицы считает, что экспонат надо запретить.

Петербурженку возмутил манекен, стоящий в углу, в одном из музеев Петербурга. Жительница города считает, что музей использует в своей экспозиции сцены насилия над детьми. Женщина обратилась к Уполномоченному по правам ребенка в Северной столице Светлане Агапитовой.

Детским манекен с надписью "Я наказан" оказался шутливым напоминанием для тех, кто хочет потрогать макеты. Петербурженка оказалась против такого предупреждения. Женщина считает. что экспонат надо запретить и создала для этого петицию на сайте change.org. На данный момент ее подписали около 80 человек.

"Такая воспитательная мера, как поставить ребенка в угол, является эмоциональным насилием. Ответственность за нарушения ребенка в рамках общественного учреждения несет взрослый. Пусть взрослый и стоит в углу!", - написал автор обращения.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова отметила, что жанровая сценка "Мальчик в углу" действительно не совсем корректна. При этом закон, который бы касался эмоционального насилия над ребенком, в России пока что не развит. Позицию недовольной горожанки донесут до руководства музея.

В середине января 2020 Светлана Агапитова покинет свой пост.

Фото: change.org