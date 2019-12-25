Петербурженка отсудила более 10 тысяч рублей за бракованную сковородку

Женщина попыталась вернуть деньги за некачественный товар. Производитель отказал ей, тогда петербурженка обратилась в суд.

В Петербурге суд взыскал с компании более 10 тысяч рублей в пользу истца за некачественный товар. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Осенью 2021 года петербурженка купила сковородку, на которой через пару месяцев при нагревании начало вздуваться антипригарное покрытие. Женщина попыталась вернуть деньги за некачественный товар. Производитель отказал ей, тогда петербурженка обратилась в суд. Женщина также просила выплатить моральную компенсацию и неустойку.

Суд взыскал в пользу истца неустойку в 2000 рублей, компенсацию морального вреда в 1500 рублей, штраф в 1750 рублей, судебные расходы в 8218 рублей 54 копейки.

Ранее петербуржец получил "условку" за кражу пожертвований из мужского монастыря в Новгороде.

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