Петербурженка обвинила приемного сына в домогательствах к её дочерям

Женщина утверждает, что приставания начались 10 лет назад. На тот момент семья проживала в Тверской области.

Вечером четверга, 5 января, в полицию обратилась 39-летняя женщина с заявлением о том, что её приемный сын совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её дочерей 10 лет назад. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам петербурженки, преступление произошло осенью-зимой 2013 года. На данный момент приемному сыну женщины 24 года, дочерям – 16 и 19 лет. На момент совершения домогательств семья проживала в Тверской области.

Полиция приняла меры к розыску и задержанию подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка подозревает сожителя из Барнаула в растлении своей дочери.

Фото: Piter.TV