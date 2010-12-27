Петербурженка обманула государство на 35 тысяч рублей, получив незаконную пенсию

Теперь хитрую пенсионерку ждет суд.

В Приморском районе Петербурга в суд на рассмотрение направлено дело в отношении жительницы города, которая незаконно получила 35 тысяч рублей в качестве пенсии. Выплата была предоставлена мошеннице по поддельным документам. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, за апрель 2017 года злоумышленница обратилась в Пенсионный фонд заявлением о зачислении пенсии. Сотрудникам организации она предоставила ложные сведения. В результате за период с мая 2017 года по апрель 2018-го петербурженке удалось получить около 35 тысяч.

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Фото: Piter.tv