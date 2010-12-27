Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
На Шевченко в квартире нашли трупы двух полуголых мужчин
Сегодня, 12:02
0
lesjasap
27

На Шевченко в квартире нашли трупы двух полуголых мужчин

0
 
 

Полиция устанавливает причины смерти молодых людей.

В Василеостровском районе Петербурга правоохранительные органы обнаружили мертвых полуголых людей в квартире. Известно, что погибшими оказались местные жители. Одного из них опознала мать.

Инцидент произошел в ночь на шестое сентября по адресу улица Шевченко, 11. По сведениям полиции, один из трупов лежал в нижнем белье на полу около туалета. Скончавшемуся было 33 года. Второму приблизительно 30-35 лет. Он находился на кровати в одних брюках. Внешних признаков насильственной смерти не выявлено.

В настоящее время проводится проверка по данным обстоятельствам дела.

Напомним, что петербурженка из "соцслужбы" силой отобрала у 92-летней бабушки деньги.

Фото: Piter.tv

Все новости района
Теги:
Категории: Картина дня Лента новостей Происшествия Новости СПб

Оставить комментарий

5