Петербурженка из "соцслужбы" силой отобрала у 92-летней бабушки деньги

Воровка ограбила беззащитную старушку, напав на нее в квартире.

Правоохранительные органы Петербурга разыскивают преступницу, которая под видом социального работника обокрала 92-летнюю пенсионерку.

К представителям закона за помощью обратилась пожилая жительница города. Она рассказала, что вечером 4 сентября к ней в квартире по проспекту Художников пришла неизвестная женщина, которая забрала у старушки сбережения. Мошенница представилась сотрудников социальной службы, поэтому пострадавшая решила впустить гостью. Попав в квартиру, злоумышленница с применением физической силы отобрала у бабушки десять тысяч рублей и сбежала с места происшествия.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv