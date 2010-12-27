У петербурженки угнали иномарку с 4-летним ребёнком внутри

Как оказалось, женщина просто забыла, где припарковала машину.

В четверг, 12 декабря, петербургские полицейские искали "Тойоту Прадо", которую якобы угнали. Поиски осложнялись тем, что в автомобиле находился 4-летний ребенок. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как оказалось, невнимательная мать просто забыла, где припарковала машину и подумала, что её угнали. Она оставила автомобиль у дома 19 корпус 1 по проспекту Патриотов.

Полицейские составили административный протокол по статье "неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних".

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