Жителя Петербурга задержали за тройное убийство 17-летней давности

Потерпевшие были расстреляны возле торговых павильонов.

В пятницу, 18 октября, в Пензе задержали 50-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве троих человек в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Северной столицы.

Инцидент произошел в июне 2002 года. Потерпевшие были расстреляны возле торговых павильонов на перекрестке улицы Подвойского и проспекта Солидарности.

В ходе расследования следователи вышли на мужчину, который уже был судим за убийство. По предварительным данным, сразу после расстрела своих жертв он уехал за рубеж, а потом вернулся в Россию, где жил на территории разных регионов по подложным документам. После задержания подозреваемого удалось установить его личность.

По версии следствия, причиной для убийства трех человек стала ссора. Задержанный не менее семи раз выстрелил в оппонентов и скрылся. Один человек погиб на месте, еще двое скончались в больнице.

Ранее мы писали, что петербуржец едва не убил соседа из-за ремонта.

Фото: Piter.TV