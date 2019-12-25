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Петербуржец взыскал с работодателя 1,2 млн долга по зарплате
Сегодня, 12:24
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец взыскал с работодателя 1,2 млн долга по зарплате

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Мужчина судится с компанией не первый год.

Житель Петербурга при помощи судебных приставов взыскал с работодателя долг по зарплате в размере 1,2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП по региону.

По имеющейся информации, мужчина судится с компанией не первый год. За время работы в ней – с ноября 2019 года по 27 октября 2020 года – он не получил зарплату и компенсацию за задержку выплат.

Суд Московского района потребовал выплатить в пользу петербуржца долг по зарплате и неустойку в полном объеме.

Ранее мы писали, что суд Петербурга признал сооснователя "Двух палочек" банкротом.

Фото: Piter.TV

Теги: долг по зарплате, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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