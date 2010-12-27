Пьяный петербуржец убил мужчину из-за замечания и спрятал его тело в камышах

Убитый был недоволен тем, что мужчина ездит на машине в нетрезвом состоянии.

Прокуратура Выборгского района признала Алексея Джигайло виновным в убийстве. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сел за руль, затем избил человека, который сделал ему замечание, и спрятал его тело в камышах. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Суд установил, что мужчина катался на своей иномарке по внутренним проездам гаражного кооператива. Прохожий сделал ему замечание. У подсудимого это вызвало агрессию. Он избил его фонариком и прикладом пистолета, затем переехал на машине. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.

Джигайло засунул тело погибшего в мешок и спрятал труп в камышах. Для этого он отплыл 500 метров на лодке от берега Финского залива.

Тело нашел рыбак. Правоохранителям удалось вычислить убийцу. Теперь он понесет наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 11 месяцев в колонии строгого режима.

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