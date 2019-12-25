В Московском районе петербуржец спас бездомного, который внезапно загорелся

В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что в Петербурге прохожий спас бездомного, который загорелся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
Инцидент произошел в Московском районе, на улице Ленсовета. Бездомному помог 30-лентий прохожий. Петербуржец заметил, что у мусорных баков спит мужчина, на котором горит одеяло. В итоге прохожий потушил бездомного и вызвал скорую.
Бездомный госпитализирован в тяжелом состоянии, у него поражено 15 процентов поверхности тела.
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Фото:pixabay
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