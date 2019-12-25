Родственник украл из квартиры петербуржца 22 тысячи долларов

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В среду, 23 декабря, в полицию Петербурга обратился 38-летний мужчина и заявил об ограблении квартиры на проспекте Сизова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

По словам заявителя, кража произошла в период с 26 сентября по 22 декабря. Неизвестный проник в квартиру и украл 22 тысячи долларов.

На следующий день после получения заявления в деле появились новые обстоятельства. В полицию обратился 29-летний брат жены заявителя и сообщил, что это он украл деньги. У мужчины был доступ в квартиру потерпевшего. По факту кражи завели уголовное дело.

Ранее мы писали, что из квартиры петербургской пенсионерки украли деньги и драгоценности на 1 млн рублей.

Фото: pixabay.com