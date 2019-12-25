Петербуржец выложил видео нарушений ПДД и привлёк внимание полиции

В Петербурге водителя наказали за объезд пробки по встречной полосе.

В Петербурге 26-летнего автомобилиста привлекли к ответственности после публикации видео с нарушениями правил дорожного движения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Молодой человек разместил в соцсетях запись своего заезда, рассчитывая получить лайки. На видео он объезжал пробку по участкам дороги, где движение автомобилей запрещено.

По данным Госавтоинспекции, в отношении водителя составили протоколы за нарушение правил использования ремней безопасности и выезд на полосу встречного движения.

Мужчину доставили в отдел полиции. Во время проверки выяснилось, что ранее он уже привлекал внимание правоохранительных органов.

После произошедшего водитель попытался избавиться от автомобиля и передал его третьему лицу для утилизации.

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Фото: пресс-служба ГАИ