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Петербуржец разделся догола в магазине, чтобы доказать, что не вор
Сегодня, 21:26
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kraratau27

Петербуржец разделся догола в магазине, чтобы доказать, что не вор

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Оказалось, что петербуржец действительно ничего не крал.

В субботу, 13 марта, в продуктовом магазине на Театральной улице петербуржец разделся догола, чтобы доказать, что не вор. На покупателе остались только ботинки, которые он спустил до лодыжек. 

Известно, что охранник магазина обвинил мужчину в краже алкоголя. Однако мужчина эффектно доказал сотрудникам и покупателям магазина, что ничего не крал. 

Мужчину доставили в отдел полиции и составили протокол по мелкому хулиганству. 

Ранее мы писали, что неадекватный "парфюмер" украл духи из магазина на Невском.

Фото: Telegram / "Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург"

Теги: воровство, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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