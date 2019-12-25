Петербуржец разделся догола в магазине, чтобы доказать, что не вор

В субботу, 13 марта, в продуктовом магазине на Театральной улице петербуржец разделся догола, чтобы доказать, что не вор. На покупателе остались только ботинки, которые он спустил до лодыжек.
Известно, что охранник магазина обвинил мужчину в краже алкоголя. Однако мужчина эффектно доказал сотрудникам и покупателям магазина, что ничего не крал.
Мужчину доставили в отдел полиции и составили протокол по мелкому хулиганству.
Ранее мы писали, что неадекватный "парфюмер" украл духи из магазина на Невском.
Фото: Telegram / "Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург"
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