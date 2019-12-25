Петербуржец сделал из зеленой территории возле дома парковку

Суд не одобрил деятельность гражданина и призвал вернуть газон.

Житель Петербурга сделал из зеленой зоны возле дома парковку. На горожанина подали иск работники ЖКС № 2. Суд дал горожанину три месяца на возвращение газона. Об этом сообщили в Объедиенной пресс-службе судов региона.

Петербуржец принял решение создать парковку после собрания собственников квартир. Инициативу поддержали 73% жителей домов. Активист срезал траву, убрал забор вдоль границы земельного участка и организовал парковку. На втором собрании мужчине отказали в передаче участка земли под парковку.

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Фото: Piter.tv