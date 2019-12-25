  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец сделал из зеленой территории возле дома парковку
Сегодня, 9:45
202
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец сделал из зеленой территории возле дома парковку

0 0

Суд не одобрил деятельность гражданина и призвал вернуть газон.

Житель Петербурга сделал из зеленой зоны возле дома парковку. На горожанина подали иск работники ЖКС № 2. Суд дал горожанину три месяца на возвращение газона. Об этом сообщили в Объедиенной пресс-службе судов региона.

Петербуржец принял решение создать парковку после собрания собственников квартир. Инициативу поддержали 73% жителей домов. Активист срезал траву, убрал забор  вдоль границы земельного участка и организовал парковку. На втором собрании мужчине отказали в передаче участка земли под парковку. 

Ранее на Piter.tv: около метро "Дунайская" прорвало трубу.

Фото: Piter.tv

Теги: активист, газон, сделал парковку, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии