Петербуржец с перерезанным горлом найден на проезжей части проспекта Авиаконструкторов

Как удалось установить, на молодого человека напали двое неизвестных. Один из них ударил жертву в шею "розочкой" от бутылки.

В ночь на вторник, 28 июня, на проезжей части проспекта Авиаконструкторов было найдено окровавленное тело молодого петербуржца. Мужчину удалили в шею "розочкой" от разбитой бутылки. Об этом стало известно Piter.TV.

Скорую помощь вызвал очевидец, нашедший 24-летнего жителя Красного Села в тяжелом состоянии у дома №21/1. Пострадавшего госпитализировали с несколькими ранами лица и проникающим ранением шеи.

Как выяснилось позже, нападавших было двое, один из них пустил в ход горлышко от бутылки. Орудие преступления с отпечатками пальцев удалось найти на месте. Полиция проводит розыскные мероприятия.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка во время ссоры пырнула ножом 16-летнего брата.

Фото: Piter.TV