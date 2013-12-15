Петербуржец растлил "ВКонтакте" школьницу из Крыма

Молодого человека задержали, возбудили уголовное дело.

В Петербурге задержали 26-летнего безработного, который развращал 14-летнюю школьницу из Крыма в социальной сети "ВКонтакте". Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По версии следствия, молодой человек не позднее 12 февраля написал девочке-подростку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия".

До этого данные о ЧП переслали 26 мая из Евпатории. Задержанного отпустили под подписку о невыезде. Подробности происшествия выясняются.

Ранее молодая петербурженка обвинила бывшего бойфренда в изнасиловании.

Фото: Piter.TV