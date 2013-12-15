Петербуржец растлил "ВКонтакте" школьницу из Крыма

В Петербурге задержали 26-летнего безработного, который развращал 14-летнюю школьницу из Крыма в социальной сети "ВКонтакте". Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
По версии следствия, молодой человек не позднее 12 февраля написал девочке-подростку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия".
До этого данные о ЧП переслали 26 мая из Евпатории. Задержанного отпустили под подписку о невыезде. Подробности происшествия выясняются.
Ранее молодая петербурженка обвинила бывшего бойфренда в изнасиловании.
Фото: Piter.TV
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