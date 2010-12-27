Петербуржец недосчитался 11 тысяч рублей при продаже смартфона

Молодой человек решил не пересчитывать купюры.

В воскресенье, 10 ноября, в полицию Петроградского района обратился 24-летний петербуржец и заявил о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевший рассказал, что возле станции метро "Горьковская" продал неизвестному смартфон за 74 тысячи рублей. Мошенник, передавая продавцу деньги, предложил перевязать купюры резинкой. Молодой человек согласился и не стал пересчитывать полученные деньги.

Придя в отделение банка на улице Мира, петербуржец понял, что его обманули. Он обнаружил недостачу в размере 11 тысяч рублей. Вместо 74 тысяч покупатель отдал ему 65 тысяч рублей.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге пенсионерка отдала "на лечение" мошеннице 300 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV