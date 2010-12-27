Петербуржец прыгнул в реку, чтобы спасти котят из ледяной воды

Молодой человек не стал дожидаться приезда спасателей, боясь за жизнь котеек

Пользователи соцсетей недоумевают от истории, которая произошла вечером 3 декабря в Петербурге. Неизвестные запустили в ледяную реку коробку с недельными слепыми котятам, которая быстро начала размокать. Мужчина, рискуя жизнью, нырнул в воду и вытащил животных.

Инцидент произошел около реки Карповка, в которую и запустили "кораблик". Спасателям поступил сигнал о том, что вдоль реки плывет коробка с котятами. Отряд, находившийся поблизости, оперативно выехали на вызов, но по прибытию обнаружил в воде полузатопленную картонку.

Как оказалось, друг девушки, которая заметила утопающих котят, не дождавшись спасателей, проплыл по реке, вытащил малышей, а потом его достали с помощью провода. Молодой человек не пострадал, а котятам нашли новый дом.

Фото: ВКонтакте / КОШКИСПАС. Спасаем ваших любимцев. ПСО Экстремум