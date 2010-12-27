Правда приметы: краденые часы за 900 тысяч разлучили супругов

Петербуржец подарил жене швейцарские часы, которые украл в аэропорту у женщины.

В Петербурге мужчина решил сделать щедрый подарок своей жене: вручил часы почти за миллион рублей. Правда, они оказались крадеными, за что супруг получил уголовное дело.

В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО сообщили, что швейцарские часы, которые мужчина украл для жены, оказались собственностью 53-летняя дамы. Петербурженка заявила в полицию о пропаже дорогого аксессуара стоимостью в 900 тысяч рублей. Сотрудники полиции оперативно нашли воришку.

Полицейскими установлено, что 10 апреля владелица часов проходила предполетный досмотр, а часы пришлось положить в специальный ящик. Тогда 42-летний сотрудник автомобильной компании не удержался и присвоил часы себе. По дороге в Ставрополь мужчина гордо вручил жене часы, а по возвращению в Санкт-Петербург, в аэропорту их встретили сотрудники транспортной полиции.

Следователь линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково возбудил уголовное дело о краже. Мужчине грозит шесть лет лишения свободы.

Фото: Pixabay