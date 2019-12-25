В электронных приемных правительства города уже сообщили, что стараются решить вопрос.

Петербуржец пожаловался на нарушение масочного режима в отделении ПФР в Центральном районе города. Подробности инцидента 14 ноября приводит портал "Фонтанка".

Мужчина был вынужден посетить отделение Пенсионного фонда на Фурштатской улице, поскольку у него не получилось передать бумаги через сайт. Внутри здания он увидел множество сотрудников ПФР, которые нарушили постановление правительства Петербурга и не носили маски в помещениях, в которых наблюдается массовое скопление людей.

Неравнодушный гражданин обратился в правительство Петербурга и городское управление Роспотребнадзора с вопросом, имели ли основания сотрудники отделения Пенсионного фонда не носить маски на рабочем месте В электронных приемных правительства города уже сообщили, что стараются решить вопрос, направив обращение в отделение ПФР по Петербургу и Ленобласти.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в разгар пандемии провели фестиваль "Чудо света" за 40 млн рублей. Зрители должны были быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Получилось не у всех.

Фото: Piter.tv