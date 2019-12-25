Петербуржец потребовал по 4 тысячи рублей с каждого дня незаконного уголовного преследования

Под следствием мужчина находился 191 день.

В Петербурге суд вынес решение по иску Александра Лашера к МВД и Министерству финансов РФ. Мужчина потребовал взыскать с указанных ведомств компенсацию морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Александр пояснил, что 27 декабря 2018 года его привлекли к уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Однако мужчину не задерживали, обвинения ему не предъявляли и меру пресечения не избирали. В сентябре 2019 года уголовное преследование было прекращено в связи с непричастностью. Под следствием мужчина пробыл 191 день.

Петербуржец заявил, что все это время испытывал нравственные страдания, стыд и унижение, находился в состоянии постоянного беспокойства и нервного стресса. Он потребовал взыскать по 4 тысячи рублей за каждый день уголовного преследования. В общей сложности получилось 764 тысячи рублей.

Суд удовлетворил эти требования лишь частично, взыскав с Министерства финансов РФ компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Ранее петербуржцу разрешили перезахоронить отца спустя 33 года после его смерти.

Фото: Piter.TV